"Большая честь": Кличко отреагировал на включение в Зал славы бокса

Кличко включен в число лучших боксеров спустя три года после завершения карьеры

Владимир Кличко отреагировал на включение в Международный зал боксерской славы. Он присоединился к своему брату Виталию, который удостоился такой чести в 2018 году. Они стали третьими братьями, кто вошли в Зал славы после Майка и Томми Гиббонсов, а также Анджело и Криса Данди.

Реклама

Читайте также: Украина обошла Россию и еще 16 стран по представительству в Зале славы бокса

"Для меня большая честь быть членом Зала славы. Я так впечатлен преданностью и страстью к боксу, которые есть у деревни Канастота. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть в Зале славы. Это потрясающе", – сказал Кличко в интервью boxingscene.com.

Украинец одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия Владимир доминировал в супертяжелом весе. Кличко установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет). На протяжении карьеры Владимир владел поясами WBO, IBF, IBO, WBA.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама