Українська
$ 28,13
34,16
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Боксеры объяснят, как себя вести": в России предлагают новый способ борьбы с протестами

1 февраля, 17:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чиновники федерации бокса якобы выступают против демонстрации силы на улицах

Свое мнение о протестах против заключения Алексея Навального в России высказывают и некоторые представители сферы спорта. Кто-то их поддерживает, кто-то молчит, а кто-то радикально выступает против. Как, например, федерация бокса РФ.

Реклама

Недавно украинские боксеры объяснили, почему голосовали за одиозного россиянина на выборах президента.

Представители ФБР называют митинги незаконными и готовы отправить боксеров на "профилактику". В частности, об этом заявил генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев. Его слова приводит xsport.ua со ссылкой на российские СМИ:

"Мы должны воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства – это закон. Это важно особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует".

И сразу же протестующим предлагают выход:

"Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах".

Напомним, протесты проходят во многих городах, а митингующих массово задерживают.

Реклама

Читайте также: "Спартак" представил нового вратаря в трусах и просвечивающем платье.

Смотрите сюжет телеканала "Украина" о протестах в РФ:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты бокс боксеры Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раунде
Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раундеБокс
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капаБокс
"Наши доктора... Укололи что-то": боксер Денис Беринчик об утрате новорожденного сынаБокс
Российский боксер провалил допинг-тест и принял яд
Российский боксер провалил допинг-тест и принял ядБокс
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словил
Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже кое-что словилБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять