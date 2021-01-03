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Боксеры-близнецы бились в чемпионских боях перед Гарсия и Кэмпбеллом

3 января, 09:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Феликс и Рене Альварадо из Никарагуа выходили на ринг поздно вечером в субботу в США

В ночь на воскресенье по киевскому времени в Далласе прошел первый значимый вечер бокса в 2021 году. В главному бою Гарсия победил Кэмпбелла нокаутом в седьмом раунде. А перед этим, в андеркарте, прошло еще несколько поединков. Интересно, что в двух из них бились 31-летние братья-близнецы Альварадо из Никарагуа. Причем, оба обладали поясами чемпионов мира, но по разным версиям и в разных весовых категориях.

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Феликс еще в 2018 году добыл титул IBF в первом наилегчайшем весе (light fly – до 49 кг), в 2019-м его один раз защитил. В 2020-м он не бился, а на этот раз отбился от притязаний ДиДжея Крила из Южной Африки. 25-летний соперник дважды падал – во втором и четвертом раундах, а в 10-м рефери зафиксировал технический нокаут.

Для Феликса Альварадо эта победа стала 36-й при двух давних поражениях в профессионалах. А вот его брат Рене не сумел защитить пояс WBA во втором полулегком весе (super feather – до 59 кг), проиграв в равном бою Роджеру Гутиэрресу из Венесуэлы. Причем, судьи отдали предпочтение южноамериканцу с редкостным одинаковым счетом 113:112. Решающим стало падение Альварадо в 12-м раунде. Кроме того, боец из Никарагуа дважды оказался на ринге в третьем раунде.

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