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"Боксерский интеллект Усика говорит сам за себя": "Шоутайм" впечатлен украинцем

6 ноября, 16:16

Елена Павлова Елена Павлова

Однако Александру для нового веса нужно развивать мощь

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF, американский полусредневес Шон Портер также не удержался и высказался о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе. Боец по прозвищу "Шоутайм" в восторге от техники крымчанина. Однако по мнению Портера, "Усик находится на том этапе карьеры, когда нужно начинать развиваться в других направлениях". Ранее также Фьюри разобрал бокс украинца и усомнился в его способности держать удар.

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Александр Усик

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

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"Усик – потрясающий боец. Его боксерский интеллект говорит сам за себя. Украинец умело использует джеб, хорошо двигается, маневрирует и делает другие подобные вещи. Но главный элемент – мощь. Усику нужно ее улучшить. Если ты соперничаешь с супертяжами, то придешь к моменту, когда твой оппонент не будет так тратить энергию, как это сделал Чисора, который сразу же израсходовал все свои силы", – заявил Портер в The Porter Way Podcast.

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Сейчас после победы над Дереком Чисорой 33-летний Александр ждет итог противостояния Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, которое намечено на 12 декабря. После него будет договариваться о следующем выходе в ринг. А вчера Усика не включили в ТОП-10 рейтинга супертяжей.

Смотрите, как Дерек передавал привет Александру перед поединком:

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

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боксер Александр Усик супертяжелый вес интеллект Шон Портер
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