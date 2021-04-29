Українська
$ 27,79
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Боксера стошнило прямо на ринге во время боя с россиянином

29 апреля, 15:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксера из США Майкла Брука Уильямса стошнило прямо на ринге в поединке против Виталия Губкина. Перед этим боксер пропустил болезненный удар по печени

Российский боксер Виталий Губкин одержал легкую победу над американцем Майклом Бруком Уильямсом уже во втором раунде, однако этот бой запомнит надолго.

Реклама

По ходу второго раунда Губкин отправил соперника в нокдаун ударом в челюсть. Уильямс намеревался быстро подняться на ноги, однако неожиданно боксера вырвало прямо на ринг. Увидев происходящее, рефери тут же остановил поединок.

Вероятно, такую реакцию организма вызвал сильный удар по печени, который Майкл пропустил в первом раунде.

Смотрите другие нокауты:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударом
175-килограмовый боксер вырубил соперника одним ударомБокс
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту
Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гигантуБокс
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжением
Чуть не убил на ринге, а потом угостил пивком: кровавый чемпионский бой с продолжениемБокс
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий ниже
Удивительное поражение Усика: его побил боксер, сейчас выступающий на шесть категорий нижеБокс
Мальчик для битья: обнародованы котировки на бой Ломаченко – Накатани
Мальчик для битья: обнародованы котировки на бой Ломаченко – НакатаниБокс
Клоунада не помогла: Редкачу засчитали технический нокаут
Клоунада не помогла: Редкачу засчитали технический нокаутБокс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять