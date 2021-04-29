Боксера стошнило прямо на ринге во время боя с россиянином

Российский боксер Виталий Губкин одержал легкую победу над американцем Майклом Бруком Уильямсом уже во втором раунде, однако этот бой запомнит надолго.
По ходу второго раунда Губкин отправил соперника в нокдаун ударом в челюсть. Уильямс намеревался быстро подняться на ноги, однако неожиданно боксера вырвало прямо на ринг. Увидев происходящее, рефери тут же остановил поединок.
Вероятно, такую реакцию организма вызвал сильный удар по печени, который Майкл пропустил в первом раунде.
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