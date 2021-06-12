Боксера-миллиардера Флойда Мейвезера ограбили. Он обещает 100 тысяч за помощь в поимке воров

Неизвестные пробрались в дом Флойда Мейвезера и унесли его любимые сумки. Сумма ущерба не сообщается, но сам боксер готов заплатить 100 тысяч за любую информацию

Дом Флойда Мейвезера ограбили / Фото: Instagram

Дом легендарного американского боксера Флойда Мейвезера, заработавшего за карьеру более миллиарда, ограбили. Боксер обещает вознаграждение в 100 тысяч долларов за любую помощь в поимке преступников. Сумму украденного не озвучивали.

"Один из моих домов был ограблен в Лас-Вегасе. Они украли много ценных сумок и других довольно ценных вещей. Я обещаю не менее 100 000 долларов за информацию, которая приведет к возврату моих вещей", – написал он в Instagram.

Мэйвезер не назвал, какая именно "ценная сумка" или вещь были украдены. В его коллекции были сумка из кожи бело-черного крокодила стоимостью 125 000 долларов, также он имеет большую коллекцию Hermes, включая сумки из крокодиловой кожи и кожи страуса, каждая стоимостью не менее 35 тысяч долларов, пишет eminetra.co.uk.

"Мой дом – это место, где царит уединение, покой, отдых и комфорт. Когда кто-то нарушает это святилище, это мешает и причиняет боль", – добавил боксер.

Ограбление произошло всего через несколько дней после его поединка с Логаном Полом. Мейвезер не смог нокаутировать любителя, зато заработал более 50 миллионов долларов.