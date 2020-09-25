Усик станцевал на ринге, показав неординарное "чувство пятницы"

В конце октября украинский боксер-профессионал Александр Усик проведет свой второй поединок в супертяжелом дивизионе. 33-летний крымчанин будет биться с британцем Дереком Чисорой и сейчас вовсю готовится к "мегафайту". Однако при этом он находит возможности расслабиться. Тем временем, организатор боя Усик – Чисора нашел в украинце таинственную черту.
Известно, что Александр любит музыку и танцы, что периодически демонстрирует прямо на ринге. Сегодня он исполнил еще один танец во время тренировки. В это время звучала песня RAYE от Natalie Don't, под которую боксер выразил свои эмоции. Спортсмен выложил ролик в соцсети с подписью на английском "Friday Felling" ("Чувство пятницы").
У Усика есть еще месяц, чтобы подойти к бою в оптимальных кондициях. Пока что точно неизвестно, где он состоится, ведь зрителей, скорее всего, на трибуны не пустят. Допускают, что титул обязательного претендента по версии WBO бойцы оспорят в Лондоне на "О2 Арене".
Недавно промоутер обнародовал жесткое условие для боя Усик – Джошуа.
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