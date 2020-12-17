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Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"

17 декабря, 12:43

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитый спортсмен на кончину мэра Харькова отреагировал скандальным постом

Украинский боксер Денис Беринчик на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса отреагировал постом в Instagram, вызвавшим противоречивые комментарии его фолловеров.

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Серебряный призер Олимпиады-2012 уроженец Луганской области Денис Беринчик опубликовал фото, на котором он запечатлен у входа в здание горсовета Харькова вместе с другими боксерами крымчанином Александром Усиком и харьковчанином Александром Гвоздиком – такими же веселыми и улыбчивыми, как и сам Денис.

"Родной город может спать спокойно", – написал под фото Беринчик

Некоторые подписчики назвали этот пост Беринчика неуместным, дескать, "весь город и его жители скорбят". "Кернес умер", – написал один из фолловеров спортсмена. "Не сегодня и не вчера, мир всем", – ответил ему спортсмен.

"В связи с последними новостями, так себе подпись", – пожурил Беринчика еще один фолловер. "А какие последние новости?" – поинтересовался другой подписчик боксера. "Новость в том, что в Харькове – Украина. И все там хорошо и налажено", – отреагировал Беринчик.

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Напомним, по словам друга Геннадия Кернеса Павла Фукса, мэр Харькова умер сегодня ночью. "Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", – сказал Фукс.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков Денис Беринчик геннадий кернес

Источник: Сегодня|Спорт

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