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Боксер Беринчик баллотируется в облсовет от партии Кличко

7 октября, 11:08

Олег Люлька Олег Люлька

Серебряный призер Олимпийских игр будет пятым номером "Удара" на выборах в Киевской области

В депутаты решил податься еще один спортсмен. Серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик баллотируется в Киевский областной совет от партии "Удар" Виталия Кличко. У Беринчика – пятый номер в списке.

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Об этом сообщает "Удар" у себя в Facebook.

Уже в качестве кандидата в депутаты 32-летний уроженец Луганской области Денис Беринчик проведет 8 октября боксерский бой под Киевом. Соперником Беринчика будет румын Виорел Симион. На кону в этом поединке будет титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), который Денис завоевал в конце 2018 года и с тех пор трижды успешно защищал.

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

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Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября. Ранее об участии в них уже заявило немало спортсменов. В частности, боксер Вячеслав Узелков претендует на пост городского головы Винницы. Известный футбольный вратарь Александр Шовковский баллотируется в Киевсовет, а каратист Станислав Горуна попытается стать депутатом горсовета Львова.

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Ранее мы писали о том, как украинцы будут голосовать на выборах. Без маски пустят, но влепят штраф.

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боксер Денис Беринчик выборы 2020
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