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Битва олимпийских чемпионов! Мощное промо супербоя Усик – Джошуа

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 июля, 20:08
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Чемпионы Лондона-2012 в британской столицы проведут бой за звание чемпиона среди профи, поединок состоится 25 сентября на футбольном стадионе
Джошуа и Усик выигрывал "золото" на Олимпиаде-2012
Джошуа и Усик выигрывал "золото" на Олимпиаде-2012

Сегодня была поставлена точка в длительной эпопее вокруг боя Александра Усика и Энтони Джошуа. Боксеры подписали контракт. Чемпионский бой состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Тоттенхэма.

Сразу же после подписания боя было представлено и промо поединка. Оно идет под заголовком битва олимпийских чемпионов.

Александр Усик стал победителем Игр именно в Лондоне, впрочем, как и Джошуа. В 2012 году украинец выиграл "золото" в категории до 91 кг, британец стал первым в категории свыше 91 кг.

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В тренде

Напомним, последний бой Усик провел 31 октября 2020 года, победив единогласным решением судей опытного британца Дерека Чисору. Всего на профессиональном ринге 34-летний украинец провел 18 поединков, все выиграл, причем 13 завершил досрочно.

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Джошуа на три года младше Усика, но имеет за спиной гораздо больше опыта выступлений в профессионалах. Он успел провести 25 поединков, в которых одержал 24 победы, 22 нокаутом. Единственный бой Энтони проиграл мексиканцу Энди Руису в 2019 году, но затем успешно взял реванш.

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