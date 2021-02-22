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Беринчику нашли соперника в Америке: кто такой "Даффи Дак" и когда бой украинца

22 февраля, 15:45

Елена Павлова Елена Павлова

Чилийский боец также владеет титулом и имеет большой опыт

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик узнал имя следующего соперника и дату боя. Весной Денис встретится с 36-летним чилийским чемпионом WBO Latino Хосе Санчесом (18-1-0, 7 КО). Ранее боксер Беринчик рассказал об утрате новорожденного сына.

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Поединок пройдет 21 марта в Броварах. На кону будет стоять пояс интернационального чемпиона по версии WBO, которым владеет украинец.

Денис Беринчик – Хосе Санчес

Денис Беринчик – Хосе Санчес / Фото: K2 Promotions

Сейчас Денис занимает третье место в рейтинге WBO и является шестым номером IBF. На его счету 14 побед, 8 из которых – нокаутом, 2 титула – WBO Oriental и WBO International. В предыдущем поединке в октябре прошлого года Беринчик остановил румынского боксера Виорела Симиона (22-4-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде.

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Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

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Хосе Санчес живет и тренируется в Чили. На профессиональном ринге провел 19 боев, одержал 18 побед, 7 из которых – досрочные, входит в топ-15 рейтинга WBO. Боксирует в стойке правши. Имеет прозвище "Pato Lucas" (испанская версия имени популярного анимационного персонажа Даффи Дака). Хосе владеет титулом WBO Latino, который получил в феврале 2020-го, победив опытного аргентинца Хавьера Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) по очкам.

Ранее шутник Беринчик похулиганил петардами и взялся за оружие.

А мы давали прогноз известного диетолога, что через год Беринчик выиграет у Ломаченко.

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боксер соперник Денис Беринчик Легкий вес дата боя
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