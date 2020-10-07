Беринчик лишь со второй попытки вложился в вес накануне защиты титула

Украинский боксер в четверг сразится с румыном Симионом в клубе под Киевом

Уже завтра непобедимый Денис Беринчик проведет 14-й бой на профессиональном ринге. 32-летний боксер легкого веса будет защищать пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Еще в сентябре Беринчик получил в соперники румынского "Бомбардировщика".

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Во вторник оппоненты провели открытую тренировку в одном из торгово-развлекательных центров столицы, а сегодня прошли церемонию взвешивания. В рамках весовой категории до 61,2 кг Виорел Симион показал лишь 60,5 кг, а вот у украинца возникли проблемы. В первый раз весы затянули на 61,4 кг, из-за чего Денису пришлось в срочном порядке сбрасывать лишние граммы. Со второй попытки ему это удалось, четко уложившись в вес, – 61,2 кг.

При этом Беринчик баллотируется в облсовет от партии Кличко.

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Вечер бокса пройдет в загородном клубе под Киевом, начало – в 21:30. Главный бой рассчитан на 10 раундов, чтобы Денис мог прочувствовать приближение к чемпионскому поединку. А накануне Беринчик пообещал хлеб и зрелище в своем бою с румыном.

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Смотрите, как ранее Денис ходил на рыбалку:

Денис Беринчик сходил на рыбалку Видео: Instagram

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