Беринчик – Симион: самый эпатажный боксер Украины проведет защиту пояса WBО

Все о поединке под Киевом и безжалостный прогноз букмекеров

Сегодня, 8 октября, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик проведет бой против 37-летнего соперника из Румынии Виорела Симиона по прозвищу "Бомбардировщик". 32-летний Беринчик, который считается мастером эффектных выходов в ринг, будет защищать пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, который он завоевал в конце 2018 года. С тех пор украинец трижды успешно отстоял титул.

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Смотрите, как проходила открытая тренировка Беринчика

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Вечер бокса пройдет в загородном клубе под Киевом, начало – в 21:30. Главный бой рассчитан на 10 раундов. И многие специалисты считают, что он станет для Дениса последней проверкой перед чемпионским поединком. Сам Беринчик пообещал зрителям хлеб и зрелищев своем 14 бою на профессиональном ринге.

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Накануне боя Беринчик лишь со второй попытки уложился в вес. В первый раз на взвешивании украинец затянул на 61,4 кг, из-за чего Денису пришлось в срочном порядке сбрасывать лишние граммы. Со второй попытки весы боксера показали положенные 61,2 кг. Тогда как у Виорела Симиона оказалось лишь 60,5 кг.

Соперник-"Бомбардировщик"

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Соперник Симион по прозвищу "Бомбардировщик" провел на профессиональном ринге 25 боев, в которых 22 раза выигрывал и трижды терпел поражения от именитых обладателей чемпионских поясов: американца Шакура Стивенсона, британцев Ли Селби и Скотта Куигга. Правда, бился он в основном в полулегком весе (до 57,2 кг), тогда как Денис выступает в легком (до 61,2 кг).

Денис Беринчик и Виорел Симион / Фото: K2 Promotions

Беринчик провел на профессиональном ринге 13 поединков, в каждом из которых 32-летний боксер одержал победу. В семи из них выиграл нокаутом. На данный момент занимает 22 место в легком весе в рейтинге BoxRec. Возглавляет дивизион другой украинец – Василий Ломаченко.

Изюминка вечера

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Денис Беринчик славится красочными, а иногда и провокационными выходами в ринг. На свой последний бой против аргентинца Эктора Сармиенто он выходил в образе супегероя "Халка". А на следующий поединок намерен был появиться в ринге в футболке одного из ведущих клубов Премьер-лиги – "Зари". Боксер является давним фанатом луганчан.

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Что говорят букмекеры

Букмекеры считают фаворитом боя Беринчика. Ставки на победу Дениса они принимают с крайне низким коэффициентом 1.03, на выигрыш Симиона – 10.0. Ничья в этом поединке станет самым невероятным исходом – 29.0.

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