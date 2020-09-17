Боксер Беринчик с юмором показал дикую усталость и объявил о следующем бое

Украинец выйдет в ринг 8 октября в бою за пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO

Сегодня стало известно, когда снова появится на ринге экстравагантный украинский боксер Денис Беринчик. 32-уроженец Луганской области объявил в соцсетях, что примет участие в шоу под Киевом 8 октября. А недавно Беринчик назвал футбольный клуб, в форме которого выйдет на бой.

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Денис будет защищать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), который он завоевал в конце 2018 года. С тех пор украинец трижды его успешно защищал. Соперника Беринчику уже подобрали, но его имя пока не разглашают и обещают назвать в ближайшие дни.

Тем временем, наш спортсмен проводит тренировочный лагерь в Карпатах. Денис даже сделал шуточный видеоролик, показывая, как он устал от спаррингов: пришел в кафе в шлеме и заблудился в лесу.

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Также в этот день рейтинговые бои проведут Макс Бурсак и Василий Чеботарь, сообщает компания К2 Promotions.

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Ранее Беринчик поздравил Украину с Днем Независимости, как и многие другие спортсмены. На профессиональном ринге он выиграл все 13 поединков.

Смотрите, как Денис подрабатывал приготовлением кофе:

Денис Беринчик делает кофе

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