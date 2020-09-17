Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Боксер Беринчик с юмором показал дикую усталость и объявил о следующем бое

17 сентября, 12:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинец выйдет в ринг 8 октября в бою за пояс Интерконтинентального чемпиона по версии WBO

Сегодня стало известно, когда снова появится на ринге экстравагантный украинский боксер Денис Беринчик. 32-уроженец Луганской области объявил в соцсетях, что примет участие в шоу под Киевом 8 октября. А недавно Беринчик назвал футбольный клуб, в форме которого выйдет на бой.

Реклама

Денис будет защищать титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), который он завоевал в конце 2018 года. С тех пор украинец трижды его успешно защищал. Соперника Беринчику уже подобрали, но его имя пока не разглашают и обещают назвать в ближайшие дни.

Тем временем, наш спортсмен проводит тренировочный лагерь в Карпатах. Денис даже сделал шуточный видеоролик, показывая, как он устал от спаррингов: пришел в кафе в шлеме и заблудился в лесу.

INSTAGRAM

Также в этот день рейтинговые бои проведут Макс Бурсак и Василий Чеботарь, сообщает компания К2 Promotions.

Реклама

Ранее Беринчик поздравил Украину с Днем Независимости, как и многие другие спортсмены. На профессиональном ринге он выиграл все 13 поединков.

Смотрите, как Денис подрабатывал приготовлением кофе:

Денис Беринчик делает кофе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиения
Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиенияБокс
Перспективного подопечного Флойда Мейвезера застрелили прямо на улице
Перспективного подопечного Флойда Мейвезера застрелили прямо на улицеБокс
На кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видео
На кулаках Ломаченко и Лопеса написали имена 29 жертв: видеоБокс
Лучший боксер мира потребовал компенсацию в 280 млн за отсутствие боев и тут же получил соперника
Лучший боксер мира потребовал компенсацию в 280 млн за отсутствие боев и тут же получил соперникаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять