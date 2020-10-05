Беринчик пообещал хлеб и зрелище в своем бою с румынским "Бомбардировщиком"

Уже в ближайший четверг экстравагантный Денис Беринчик 14-й раз выйдет на ринг в профессионалах. Как известно, Беринчик получил в соперники румынского "Бомбардировщика" – Виорела Симиона. Сегодня наш спортсмен поделился ярким анонсом предстоящего поединка в легком весе (до 61,2 кг), который пройдет в клубе под Киевом.

Реклама

В видеоролике уроженец Луганской области предстал в красной футболке с флагом Кубы и рассказал, что очень соскучился по боксу. И объявил, что давно готов биться за звание чемпиона мира – причем, все равно где и с кем. Также он пообещал яркое шоу: будет и хлеб, и зрелище. Денис известен тем, что выходит на ринг в образе различных героев.

В воскресенье боксер побывал на футбольном матче "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский", где команда его малой родины едва не обыграла киевлян. Вполне вероятно, что на поединок в четверг Денис выйдет в форме футбольного клуба, о чем говорил ранее. Во вторник соперники проведут открытую тренировку в одном из ТРЦ столицы, а в среду состоится процедура взвешивания.

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Недавно Беринчик с юмором показал дикую усталость и объявил о следующем бое.

Реклама

Смотрите, как Денис пробовал себя в роли баристы:

Денис Беринчик делает кофе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама