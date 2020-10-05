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Беринчик пообещал хлеб и зрелище в своем бою с румынским "Бомбардировщиком"

5 октября, 21:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер проведет защиту титула Интерконтинентального чемпиона 8 октября

Уже в ближайший четверг экстравагантный Денис Беринчик 14-й раз выйдет на ринг в профессионалах. Как известно, Беринчик получил в соперники румынского "Бомбардировщика" – Виорела Симиона. Сегодня наш спортсмен поделился ярким анонсом предстоящего поединка в легком весе (до 61,2 кг), который пройдет в клубе под Киевом.

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В видеоролике уроженец Луганской области предстал в красной футболке с флагом Кубы и рассказал, что очень соскучился по боксу. И объявил, что давно готов биться за звание чемпиона мира – причем, все равно где и с кем. Также он пообещал яркое шоу: будет и хлеб, и зрелище. Денис известен тем, что выходит на ринг в образе различных героев.

В воскресенье боксер побывал на футбольном матче "Динамо" – "Заря" на НСК "Олимпийский", где команда его малой родины едва не обыграла киевлян. Вполне вероятно, что на поединок в четверг Денис выйдет в форме футбольного клуба, о чем говорил ранее. Во вторник соперники проведут открытую тренировку в одном из ТРЦ столицы, а в среду состоится процедура взвешивания.

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Недавно Беринчик с юмором показал дикую усталость и объявил о следующем бое.

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Смотрите, как Денис пробовал себя в роли баристы:

Денис Беринчик делает кофе

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