А Ломаченко все бежит: боксер преодолел необычную дистанцию

Василий Ломаченко / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко перешел к серьезной подготовке к первому в этом году поединку. Напомним, бой Ломаченко – Накатани официально получил дату и место. За два месяца до встречи в США украинец занимается у себя дома в Одесской области.
Сегодня 33-летний спортсмен пробежал довольно внушительный кросс – от Белгорода-Днестровского до Затоки. По пересеченной местности Васе пришлось преодолеть около 20 км, с чем он успешно справился. Начав бег возле дома, Лома завершил его на берегу Черного моря.
Смотрите лучшие нокауты японского соперника Ломаченко.
Видеоролик о необычном занятии боксер опубликовал на своей страничке в Instagram.
Поклонники поддержали украинца, но нашли возможность и для легкой иронии: "Ходят слухи, что Вася все еще бежит", "Косит под Рокки", "Я – когда нет денег на маршрутку", "Носки – то, что нужно" и т. п.
Сегодня же Усик отреагировал на годовщину трагедии в Чернобыле.
Вспомним, как Василий и Александр расслаблялись в бассейне:
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