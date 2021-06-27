А Ломаченко не позволили: видео брутального нокаута от боксера-неудачника

Боксерский поединок в Аргентине завершился сенсацией. Фаворит поединка был нокаутирован в седьмом раунде бойцу с нулевой разницей побед и поражений

Вырубил соперника одним ударом

Сегодня рано утром Василий Ломаченко уверено победил Масаеси Накатани, но отправить соперника на настил ринга ему не позволил рефери, остановивший бой за мгновение до нокаута. А вот Нестору Майдане никто не помешал уничтожить на ринге оппонента.

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Аргентинец победил своего соотечественника Фиделя Анхеля Руиса Диаса в седьмом раунде, несмотря на статус аутсайдера боя. Майдана настолько сильно попал ударом с левой, что Диас упал, как подкошенный.

Майдана одержал девятую победу в карьере при восьми поражениях! А вот Диас лишь во второй раз в карьере проиграл, также на его счету 15 побед.

Ранее мы писали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде: как удалось избежать поражения. Уже в первом раунде поединка против Масаеси Накатани Василий Ломаченко получил рассечение на голове и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.