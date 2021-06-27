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А Ломаченко не позволили: видео брутального нокаута от боксера-неудачника

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июня, 12:11
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Боксерский поединок в Аргентине завершился сенсацией. Фаворит поединка был нокаутирован в седьмом раунде бойцу с нулевой разницей побед и поражений
Вырубил соперника одним ударом
Вырубил соперника одним ударом

Сегодня рано утром Василий Ломаченко уверено победил Масаеси Накатани, но отправить соперника на настил ринга ему не позволил рефери, остановивший бой за мгновение до нокаута. А вот Нестору Майдане никто не помешал уничтожить на ринге оппонента.

Читайте также: Потрясающие судьи: у Ломаченко забрали два раунда в бою с Накатани

Аргентинец победил своего соотечественника Фиделя Анхеля Руиса Диаса в седьмом раунде, несмотря на статус аутсайдера боя. Майдана настолько сильно попал ударом с левой, что Диас упал, как подкошенный.

Майдана одержал девятую победу в карьере при восьми поражениях! А вот Диас лишь во второй раз в карьере проиграл, также на его счету 15 побед.

Ранее мы писали, что Ломаченко едва не проиграл Накатани в первом раунде: как удалось избежать поражения. Уже в первом раунде поединка против Масаеси Накатани Василий Ломаченко получил рассечение на голове и бой могли остановить, если бы катмен не справился с кровотечением.

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