Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"10 млн долларов просто за ожидание": кто должен разрешить бой Джошуа-Фьюри

18 марта, 17:42

Елена Павлова Елена Павлова

Кроме Усика, отступные предложили еще одному боксеру

Не только украинскому боксеру Александру Усику предлагали большие деньги, чтобы он согласился на проведение объединительного боя чемпионов супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Известный комментатор Макс Келлерман сообщил, что бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер также получит отступные

Реклама

Читайте также: Свершилось! Чемпионы Королевского дивизиона Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя!

"Не нужно смотреть на контракт. По условиям, Уайлдер получит серьезные отступные, чтобы не мешать титульному поединку. Речь идет о 5-10 млн долларов. Деонтей получит деньги просто за ожидание", – цитирует Келлермана ESPN

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом в феврале 2020 года и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Планировался и третий бой, но не состоялся.

Реклама

Ранее стало известно, что Тайсон-вампир попробовал кровь соперника: "Должен был понять, какой вкус моей добычи".

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Напомним, первый поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021-го. В идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре. А в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

Также мы сообщали, что чемпион WBC Тайсон Фьюри ушел в запой и заявил, что не готовится к бою с Джошуа.

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

компенсации боксер супертяжелый вес Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира
Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мираБокс
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенецБокс
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников:
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"Бокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс
"Наследник" Кличко в Германии "замесил" небитого венесуэльцаБокс
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешиванииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять