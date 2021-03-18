"10 млн долларов просто за ожидание": кто должен разрешить бой Джошуа-Фьюри

Не только украинскому боксеру Александру Усику предлагали большие деньги, чтобы он согласился на проведение объединительного боя чемпионов супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Известный комментатор Макс Келлерман сообщил, что бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер также получит отступные

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"Не нужно смотреть на контракт. По условиям, Уайлдер получит серьезные отступные, чтобы не мешать титульному поединку. Речь идет о 5-10 млн долларов. Деонтей получит деньги просто за ожидание", – цитирует Келлермана ESPN

Деонтей Уайлдер / Фото: Instagram

Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом в феврале 2020 года и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Планировался и третий бой, но не состоялся.

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Ранее стало известно, что Тайсон-вампир попробовал кровь соперника: "Должен был понять, какой вкус моей добычи".

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Напомним, первый поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа должен пройти летом 2021-го. В идеале матч-реванш промоутеры хотели бы провести в ноябре или декабре. А в Британии рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

Также мы сообщали, что чемпион WBC Тайсон Фьюри ушел в запой и заявил, что не готовится к бою с Джошуа.

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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