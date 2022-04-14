Зачистка продолжается. Украина выгнала из биатлонную сборной четвертую россиянку

Дарья Сидорова стала четвертой натурализованной спортсменкой, исключенной из состава национальной команды

Дарья Сидорова останется в Москве / Фото: biathlon.com.ua

Состав сборной Украины по биатлону продолжает избавляться от натурализованных россиянок, которые с начала войны выехали в Россию. Вчера стало известно об исключении из состава команды трех экс-россиянок – Ольги Абрамовой, Оксаны Москаленко и Екатерины Бех.

Но на этом чистка не закончилась. Как сообщает Sport.ua, сборная Украины по биатлону отказалась от сотрудничества с Дарьей Сидоровой. 22-летняя спортсменка так и не успела дебютировать за Украину на международной арене.

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Стоит отметить, что в начале апреля Сидорова сделала заявление, в котором она высказалась против войны, которую развязала Россия.

В России за поддержку Украины можно сесть в тюрьму на 15 лет / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Добавим, что в сборной Украины остались две натурализованные россиянки. Это Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая сейчас служит в ВСУ, а вторая, в отличие от Абрамовой, Москаленко и Бех, не стала прятаться от войны на территории РФ.

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Еще одна натурализованная спортсменка, экс-белоруска Дарья Блашко, не только осудила действия агрессора, но и активно помогает Украине как волонтер.

Дарья Блашко не понимает, как можно молчать о войне / Фото: biathlon.com.ua, Коллаж: Сегодня

Также мы сообщали, что Ольга Абрамова не согласна с исключением из сборной Украины. Экс-россиянка считает, что ее незаслуженно убрали из-за происхождения.

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