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За штраф Украина получила цветы: итоги смешанной эстафеты

14 марта, 12:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наши биатлонисты заняли пятое место на этапе Кубка мира

Украина не смогла побороться за медали в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону в Нове Место. На днях там биатлониста чуть не убила световая мачта.

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Наша команда выставила боевой состав – Дарья Блашко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный. Но все мечты о награде рухнули на втором этапе. Джима заработала круг штрафа и вылетела во второй десяток. Потихоньку украинцы поднимались. И в итоге попали даже в цветочную церемонию. Пидручный финишировал пятым!

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Результаты смешанной эстафеты:

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1. Норвегия – 1:01.24,1 (0+4)
2. Италия – +1.08,7 (0+10)
3. Швеция – +1.22,7 (0+10)
4. Франция +1.42,3 (1+9)
5. Украина – +2.16,5 (1+10)
6. США – +2.26,4 (0+7)

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Напомним, что сегодня пройдет еще одиночный микст, где Украину представят Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал. Начало гонки в 14:45.

Видео: Сегодня

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биатлон смешанная эстафета Кубок мира по биатлону
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