"Все лето пропахать и уйти в декрет": реакция Брынзака на беременность Журавок

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение чемпионки мира среди юниоров Юлии Журавок уйти в декретный отпуск. О беременности 25-летняя спортсменка сообщила у себя в Instagram в конце октября. Однако подчеркнула, что не собирается завершать карьеру с появлением ребенка.
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"Немного неправильно все это. Все лето пропахать и вот так осенью перед сезоном уйти в декрет. Считаю, что не вовремя это, ведь в следующем сезоне Олимпиада, она может не успеть вернуться. Но это ее жизнь, ее право", – цитирует Брынзака XSport.
Отметим, что Юлия Журавок родилась в России в Кемеровской области. После второго класса переехала с родителями в Украину. 25-летняя Журавок является чемпионкой Европы в смешанной эстафете.
Напомним, в прошлом году Юлии Журавок подарили квартиру в Сумах. На жилье спортсменке скинулись деньгами обладминистрация и Федерация биатлона.
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