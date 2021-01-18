Винтовка вдребезги! Эпичное падение австрийской биатлонистки

Вчера в немецком Оберхофе состоялся женский масс-старт Кубка мира по биатлону. Победительницей стала француженка Жюлья Симон.
На последнем круге гонки произошел неприятный эпизод. Австрийка Лиза Хаузер на спуске не удержалась на лыжне и упала. В результате спортсменка сломала приклад своей винтовки.
"Радость и печаль идут рука об руку. Безумный Оберхоф", – подписала фото с оружием Хаузер на своей страничке в Instagram.
Смотрите жуткое падение австрийской биатлонистки.
Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
Ранее мы писали, что шестой этап Кубка мира отметился уникальной для Украины гонкой. Наши биатлонисты показали лучшую стрельбу за все время выступлений в мужской эстафете – использовали всего лишь два дополнительных патрона. Правда, это стрелковое достижение позволило занять лишь шестое место в итоговом протоколе.
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