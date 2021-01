Винтовка вдребезги! Эпичное падение австрийской биатлонистки

Вчера в немецком Оберхофе состоялся женский масс-старт Кубка мира по биатлону. Победительницей стала француженка Жюлья Симон.

На последнем круге гонки произошел неприятный эпизод. Австрийка Лиза Хаузер на спуске не удержалась на лыжне и упала. В результате спортсменка сломала приклад своей винтовки.

"Радость и печаль идут рука об руку. Безумный Оберхоф", – подписала фото с оружием Хаузер на своей страничке в Instagram.

Смотрите жуткое падение австрийской биатлонистки.

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej