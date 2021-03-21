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Ветер сдул украинку с подиума. Ураган пронесся Эстерсундом

21 марта, 17:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юлия Джима финишировала 12-й в масс-старте

Биатлонный сезон для женщин завершился сегодня в шведском Эстерсунде. Последней гонкой стал масс-старт.

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Украина была представлена лишь Юлией Джимой, которая ради этого пропустила вчерашнюю гонку преследования. Время начала масс-старта переносили из-за сильного ветра. Но спортсменкам все равно пришлось заканчивать гонку в ураган. В итоге невероятное количество промахов у призерок. На троих – 17 кругов штрафа!

Джима здорово прошла два огневых рубежа – с нулем. И на экваторе гонки – лидировала. Но потом четыре "молока" отбросили нашу биатлонистку в середину пелотона. Финишировала Юлия – 12-й. А чемпионкой стала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Результаты масс-старта:

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1. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 34.53,1 (0+1+3+1)
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – +6,9 (1+2+0+3)
3. Франциска Пройсс (Германия) – +11,1 (0+1+4+1)
...
12. Юлия Джима (Украина) – +56,6 (0+0+4+1)

Напомним, что сегодня в 18:15 пройдет гонка с массовым стартом у мужчин. Украину представит Дмитрий Пидручный.

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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