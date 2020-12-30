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В сборной Украины по биатлону появятся два новичка на этапах в Оберхофе

30 декабря, 09:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наши стреляющие лыжники в Австрии готовятся к продолжению сезона 2020/2021

Самый популярный зимний вид спорта взял небольшую новогоднюю паузу, после чего соревнования продолжатся 7 января. Читайте полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на два этапа КМ, которые состоятся в немецком Оберхофе.

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На подготовительный сбор в австрийском Обертиллиахе в мужскую команду вызвали дополнительно Артема Тищенко и Тараса Лесюка, которые стабильно успешно выступили на чемпионате Украины в Буковеле, пишет xsport. Причем, Тищенко выиграл все три личные гонки. Таким образом, тренерам будет из кого выбирать, ведь на гонку можно заявлять не более пяти биатлонистов.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Среди представительниц прекрасного пола продолжит выступление в сборной Анастасия Меркушина, которая тренировалась отдельно от остальной команды, а затем неудачно стартовала в австрийском Хохфильцене.

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Женщины: Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Екатерина Бех, Анастасия Меркушина.

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Недавно Пидручный стал самым метким стрелком "Рождественской гонки".

Смотрите, как Мартен Фуркад стрелял по телевизору с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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