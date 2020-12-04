Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

В подготовке биатлонистов Украины были просчеты, из-за которых развалилась стрельба

4 декабря, 00:05

Елена Павлова Елена Павлова

Дмитрий Пидручный указал на ошибки после спринта на втором этапе Кубка мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который занял 35-е место в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти, рассказал про ошибки, которые допустила наша команда при подготовке к сезону.

Реклама

Читайте также: Сразу три украинские биатлонистки попали в ТОП-25 на Кубке мира в Финляндии

"За три дня между этапами мы откорректировали подготовку к старту, поработали с физиотерапевтом, врачом. Постарались исправить ошибки. Это касается и стрельбы – концентрируюсь на стойке. Думаю, мы неправильно выбрали место подготовки. В плане снега в Вуокатти были хорошие условия, но по сравнению с Контиолахти – совершенно разные трассы по рельефу, по подходу на стрельбище", – цитирует Дмитрия Суспільне Спорт.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Биатлонист отмечает, что если в Контиолахти очень сложный подход, то в Вуокатти – двигаешься вниз к рубежам. И практически месяц тренировок в Вуокатти дали результат: "Видим, что почти вся команда не стреляет – у всех одинаковые проблемы".

"Думаю, это был просчет в подготовке. Хотя хотели как лучше: минимизировать контакт при переездах, добраться до Контиолахти с как можно более близкого расстояния. Но спринт добавил уверенности, внес позитив. К эстафете, думаю, добавлю физически. Не могу сказать, что сейчас готов на все 100%. Но думаю, что буду расти от старта к старту", – заверил Пидручный.

Реклама

Ранее Пидгрушная описала условия на Кубке мира в Контиолахти. Капитан сборной Украины отметила, что только полчаса есть на команду в столовой и в Финляндии все очень строго по поводу тестирования и масок.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила биатлонный сезон-2019/2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

подготовка спринт Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021
Биатлон уже тут! Полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021Биатлон
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе:
Биатлонисток сборной Украины не заставишь готовиться вместе: "Они скорее закончат со спортом"Биатлон
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четверг
Где и во сколько смотреть биатлонный спринт на Кубке мира в четвергБиатлон
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист
Из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонистБиатлон
Итальянская биатлонистка-красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в ТОП-10
Итальянская биатлонистка-красавица выиграла первую гонку Кубка мира, Джима – в ТОП-10Биатлон
Олимпийскую чемпионку вернули в сборную Украины перед спринтом на Кубке мира
Олимпийскую чемпионку вернули в сборную Украины перед спринтом на Кубке мираБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять