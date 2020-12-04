В подготовке биатлонистов Украины были просчеты, из-за которых развалилась стрельба

Дмитрий Пидручный указал на ошибки после спринта на втором этапе Кубка мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который занял 35-е место в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти, рассказал про ошибки, которые допустила наша команда при подготовке к сезону.

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"За три дня между этапами мы откорректировали подготовку к старту, поработали с физиотерапевтом, врачом. Постарались исправить ошибки. Это касается и стрельбы – концентрируюсь на стойке. Думаю, мы неправильно выбрали место подготовки. В плане снега в Вуокатти были хорошие условия, но по сравнению с Контиолахти – совершенно разные трассы по рельефу, по подходу на стрельбище", – цитирует Дмитрия Суспільне Спорт.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Биатлонист отмечает, что если в Контиолахти очень сложный подход, то в Вуокатти – двигаешься вниз к рубежам. И практически месяц тренировок в Вуокатти дали результат: "Видим, что почти вся команда не стреляет – у всех одинаковые проблемы".

"Думаю, это был просчет в подготовке. Хотя хотели как лучше: минимизировать контакт при переездах, добраться до Контиолахти с как можно более близкого расстояния. Но спринт добавил уверенности, внес позитив. К эстафете, думаю, добавлю физически. Не могу сказать, что сейчас готов на все 100%. Но думаю, что буду расти от старта к старту", – заверил Пидручный.

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Ранее Пидгрушная описала условия на Кубке мира в Контиолахти. Капитан сборной Украины отметила, что только полчаса есть на команду в столовой и в Финляндии все очень строго по поводу тестирования и масок.

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