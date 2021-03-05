Ужасная стрельба в Чехии: Украина заработала 3 круга штрафа, но ворвалась в ТОП-10

Последнюю в сезоне мужскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Нове-Место выиграла команда Германии, которая блестяще прошла огневые рубежи. Несмотря на очень коварный ветер, который отправил на штрафные круги действующего чемпиона мира Норвегию, сильных французов и, увы, Украину.

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Напомним, что перед эстафетой срочная замена произошла в сборной Украины. Чемпион Европы-2021 Артем Прима не смог бежать из-за болей в пояснице, и на последнем этапе его заменил молодой сумчанин Богдан Цымбал. Однако "сине-желтые" потеряли шансы на высокое место на этап раньше.

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После того, как Дмитрий Пидручный вытащил Украину на третье место, третий номер нашей команды Антон Дудченко ушел на два круга штрафа. В итоге Украина с еще одним штрафом Цымбала заехала в топ-10 – 9 место. Вторую строчку заняла Россия. А норвежцы с тремя кругами штрафа сумели зацепиться за бронзовую медаль.

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Эта гонка стала второй на соревнованиях в Чехии. Накануне украинки заняли четвертое место в эстафете, хотя сначала их дисквалифицировали, обвинения в нарушении правил на передаче. Но после апелляции Юрая Санитры вернулись "сине-желтым" их деревянную медаль.

Видео: Сегодня

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