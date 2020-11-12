Украинских биатлонистов не пускали в Польшу и пришлось ночевать на границе

А с командой Б готовится Ирина Варвинец, которая вышла из декрета

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке к новому сезону команды Б и юниорской сборной страны, которая с боями пробивалась в Европу. Ранее Брынзак эмоционально отреагировал на беременность Журавок.

"Команда Б также находится в Финляндии. Они улетели почти в полном составе, включая Иру Варвинец, которая также готовится к сезону. Муж и ребенок остались дома, в Украине. Биатлонисты там останутся до конца ноября, после чего вернуться в Украину, будут тренироваться в Буковеле, готовиться к январским стартам", – цитирует Брынзака XSport.

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Ирина Варвинец / Фото: Getty Images

Глава ФБУ отметил, что в Финляндию на автобусах также выехали юниоры: "Их сначала не пускали поляки, пришлось ночевать под границей. Но на следующий день они все же смогли заехать в Европу. Команда проведет сбор в Контиолахти и также 20 ноября вернется в Украину".

Реклама Владимир Брынзак / Фото: biathlon.com.ua

Брынзак также добавил что из-за позитивного теста на COVID-19 с юниорами не смог выехать тернопольский биатлонист Виталий Мандзын, а с командой Б – тренер Олег Меркушин. Напомним, чтосборная Украины по биатлону своим коронавирусом шокировала финнов.

Ранее, говоря о ситуации с коронавирусом в команде, тренер биатлонной женской сборной Б Валерий Лесников рассказал Суспільне Спорт: "Спортсмены, у которых нет положительных тестов, – на карантине: разрешены тренировки в лесу на свежем воздухе, но не групповые. Нам также выделили время вечером для тренировок на лыжах".

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