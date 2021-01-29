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Украинские призеры чемпионатов мира остались без медалей Европы в биатлоне

29 января, 17:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша сборная без блеска провела две гонки пятницы на европейском первенстве

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону состоялись две спринтерские гонки. К сожалению, никто из 12 украинцев, которые вышли на трассу в польском Душники-Здруй, до пьедестала не добрался. Лучший результат показал Артем Прима – представитель нашей основной сборной. Позавчера Прима стал шестым в индивидуальной гонке ЧЕ.

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В мужском спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами Артем сделал один промах – на стрельбе стоя. Из-за этого и остался без медали, вновь расположившись на шестой позиции, проиграв победителю, швейцарцу Егеру, 32 секунды. Богдан Цымбал с двумя неточными выстрелами показал 29-й результат, Артем Тищенко с одним – 39-й. Другие украинцы – Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Андрей Доценко – не попали даже в топ-70.

Прима (на фото – слева) – многократный призер ЧЕ, а также чемпионатов мира по летнему биатлону.

Артем Прима начинает эстафету

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

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В женском старте на 7,5 км олимпийская чемпионка и призерка ЧМ Вита Семеренко также с одним промахом на стрельбе стоя оказалась лишь 10-й. От обладательницы "золота" – Байбы Бендики из Латвии – она отстала на 27 секунд. Продолжает разочаровывать Анастасия Меркушина, с одним промахом финишировавшая лишь на 22-м месте. Ирина Петренко (в девичестве – Варвинец, на фото) с чистой стрельбой расположилась на 14-й позиции.

Ирина Варвинец

Ирина Варвинец / Фото: Getty Images

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