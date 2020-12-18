Украинские биатлонистки не порадовали в спринте в Хохфильцене. Весь пьедестал – норвежский

Анастасия Меркушина неудачно дебютировала на Кубке мира в сезоне 2020/2021

В пятницу на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла единственная гонка – женский спринт на 7,5 км. К сожалению, украинки показали результаты, далекие от призовых позиций. Напомним, на четвертый этап Анастасия Меркушина вернулась в сборную Украины, однако призерка ЧМ-2020 в своей нынешней форме никак не усилила команду.

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Лучшей среди "сине-желтых" в гонке с двумя огневыми рубежами оказалась экс-белоруска Дарья Блашко. С одним промахом и солидным отставанием от первого места она стала 34-й (+ 1 мин. 35 сек.). Киевлянка Юлия Джима дважды выстрелила неточно и заняла 40-е место (+1.41,3). Очень медленно преодолевали дистанцию Валентина Семеренко (57-я; +2.08,3), Меркушина (60-я; +2.10,4), Елена Пидгрушная (63-я; +2.12,7). Поразительно, что Анастасия отстрелялась чисто, но физически оказалась неготовой соревноваться на высоком уровне. У Вали и Лены – по одному кругу штрафа.

А пьедестал второй день подряд оказался полностью норвежским. Призерками стали Тирил Экхофф, Ингрид-Ландмарк Тандреволд (+7,6 сек.) и Марте Олсбю-Розеланд (+24,6 сек.). Причем, только Тандреволд отстрелялась без промахов, ее подруги смазали по разу. А немка Франциска Пройсс не дотянула до "бронзы" полсекунды.

Накануне Пидручный попал в "цветы" спринтерской гонки на Кубке мира.

Смотрите, как Мартен Фуркад стрелял по мишеням с дивана:

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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