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Украинец ворвался в ТОП-3 самых метких стрелков мирового биатлона

26 марта, 10:56

Елена Павлова Елена Павлова

Правда, с такими показателями Артем Тищенко еще не приблизился к медалям

Украинский биатлонист Артем Тищенко оказался одним из лучших стрелков на завершившемся на прошлых выходных Кубке мира. Ранее собиратель глобусов Йоханнес Бе стал лучшим биатлонистом года.

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За все свои гонки на этапах Кубка мира Тищенко сделал 130 выстрелов, а 121 из них достиг цели. Как сообщает сайт IBU, процент попаданий 27-летнего украинца составил 93,1%. Это третий по точности результат на Кубке мира. Лучшую стрельбу продемонстрировали австриец Симон Эдер и немец Симон Шемпп – по 93,3%.

Артем Тищенко

Артем Тищенко / Фото: biathlon.com.ua

Одна при этом Тищенко ни разу в сезоне не заехал даже в ТОП-20. Его лучшим результатом стало 25-е место в гонке преследования в чешском Нове-Место. Также Артем был 21-м в пасьюте на чемпионате Европы в Польше. А в общем зачете Кубка мира Тищенко оказался только 65-м.

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Ранее Дмитрий Пидручный выиграл турнир снайперов во время Рождественской гонки.

Смотрите также, как Юлия Джима стала призером Кубка мира

Видео: Сегодня

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стрельба биатлон кубок мира Артем Тищенко меткость
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