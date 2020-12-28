Украинец Пидручный – самый меткий стрелок! Дмитрий выиграл турнир снайперов

В 2020 году "Рождественская гонка" у украинцев откровенно не задалась – Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный финишировали только девятыми. Однако без побед на World Team Challenge в Рупольдинге "сине-желтые" не остались. Пидручный второй сезон подряд выиграл "перестрелку" – соревнования лучших стрелков.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Сначала капитан сборной Украины удачно выступил в мужской квалификации, а затем стал лучшим стрелком в финальной баталии, отобрав победу у обладателя прошлогоднего Кубка мира среди женщин итальянки Доротеи Вирер. Так что из Рупольдинга наш чемпион мира-2019 едет не с пустыми руками.

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Напомним, что украинские пары дважды становились победителями "Рождественской гонки": в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке был не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.

Смотрите, как бывший биатлонист Мартен Фуркад стреляет на диване

Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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