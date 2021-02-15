Украина вычеркнула из списка олимпийскую чемпионку: кто побежит индивидуалку на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с заявкой команды на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира в Поклюке. Две спортсменки из четырех впервые побегут на турнире в Словении. Классика биатлона пройдет завтра, начало – в 13:05. Ранее Пидгрушная на чемпионате мира закрыла все мишени и попала в "цветы".

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Практически откроет индивидуальную гонку Елена Пидгрушная, которая стартует второй. Далее у Украины на лыжню выйдет Юлия Джима, которая специализируется на индивидуалках. Буквально в январе она завоевала "серебро" на этапе Кубка мира в Италии. Также завтра дебютируют на этом чемпионате Вита Семеренко и призер чемпионата Европы-2021 Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

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Вне заявки остались олимпийская чемпионка-2014 Валя Семеренко и стабильная в этом сезоне Дарья Блашко, которая здорово пробежала спринт и стала 14-й. По результатам двух личных гонок Пидгрушная, Блашко и Джима сейчас сражаются за право отобраться в масс-старт по квоте лучших на мундиале. Елена находится на втором месте (66 очков), Дарья – шестая (44), Юлия – третья запасная (20).

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Ранее Прима отыграл 12 позиций и ворвался в ТОП-10 гонки преследования на ЧМ-2021.

Смотрите, как Джима поднималась на пьедестал

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