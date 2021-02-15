Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Украина вычеркнула из списка олимпийскую чемпионку: кто побежит индивидуалку на ЧМ-2021

15 февраля, 18:22

Елена Павлова Елена Павлова

Зато впервые стартует в Поклюке призер ЧЕ-2021 Анастасия Меркушина

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра определился с заявкой команды на женскую индивидуальную гонку чемпионата мира в Поклюке. Две спортсменки из четырех впервые побегут на турнире в Словении. Классика биатлона пройдет завтра, начало – в 13:05. Ранее Пидгрушная на чемпионате мира закрыла все мишени и попала в "цветы".

Реклама

Практически откроет индивидуальную гонку Елена Пидгрушная, которая стартует второй. Далее у Украины на лыжню выйдет Юлия Джима, которая специализируется на индивидуалках. Буквально в январе она завоевала "серебро" на этапе Кубка мира в Италии. Также завтра дебютируют на этом чемпионате Вита Семеренко и призер чемпионата Европы-2021 Анастасия Меркушина.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

В тренде
Звезда украинского спорта в День Валентина сообщила о страшном диагнозе

Вне заявки остались олимпийская чемпионка-2014 Валя Семеренко и стабильная в этом сезоне Дарья Блашко, которая здорово пробежала спринт и стала 14-й. По результатам двух личных гонок Пидгрушная, Блашко и Джима сейчас сражаются за право отобраться в масс-старт по квоте лучших на мундиале. Елена находится на втором месте (66 очков), Дарья – шестая (44), Юлия – третья запасная (20).

Реклама

Ранее Прима отыграл 12 позиций и ворвался в ТОП-10 гонки преследования на ЧМ-2021.

Смотрите, как Джима поднималась на пьедестал

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Вита Семеренко сборная Украины по биатлону Анастасия Меркушина чемпионат мира по биатлону индивидуальная гонка Дарья Блашко Поклюка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пидгрушная думала, что я ей просто так уступлю?" Эберг – о том, как "подрезала" украинкуБиатлон
Украина начинает чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть и кто побежит
Украина начинает чемпионат мира по биатлону: где и когда смотреть и кто побежитБиатлон
ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть спринт в субботу
ЧМ-2021 по биатлону: где и во сколько смотреть спринт в субботуБиатлон
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке
Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в ПоклюкеБиатлон
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССР
Лицо в муравейнике и овчарка над ухом: как норвежский полицейский победил лучшего биатлониста СССРБиатлон
Звезду биатлона Мартена Фуркада застукали с голым мужиком. В сеть слили пикантное фото
Звезду биатлона Мартена Фуркада застукали с голым мужиком. В сеть слили пикантное фотоБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять