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Украина ужасной стрельбой закрыла этап Кубка мира по биатлону

10 января, 16:52

Олег Люлька Олег Люлька

У нас – 14-е место в одиночной смешанной эстафете, которую с гигантским отрывом выиграла Франция

Программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершила одиночная смешанная эстафета, в которой Украину снова постигло разочарование. Дуэт в составе Виты Семеренко и Антона Дудченко, использовав 10 дополнительных патронов и заехав на один круг штрафа, стал лишь 14-м. Ранее в первой эстафете дня Украина замкнула ТОП-10.

Уже на первом этапе сингл-микста Вита Семеренко, пройдя чисто лежку, в стрельбе стоя заработала круг штрафа и 45-секундное отставание от лидеров. После этого Антон Дудченко, добавив еще минуту к отставанию, передал эстафету 16-м. Попытки Виты и Антона исправить ситуацию на своих вторых этапах позволили отыграть всего лишь две позиции и финишировать 14-ми из 25 стран.

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А выиграла гонку сборная Франции в составе Жюлии Симон и Эмильена Жаклена. Они на двоих использовали лишь три доппатрона.

Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (0+3) 39:04,8
2. Швеция (0+5) +38,7
3. Норвегия (3+8) +43,9
4. Германия (0+6) +1:02,0
5. Беларусь (0+6) +1:13,8
6. Канада (0+4) +1:17,6
... 14. Украина (1+10) +2:55,9

Шестой этап биатлонного Кубка мира откроется уже в среду – 13 января. Причем, напомним, пройдет он также в Оберхофе.

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биатлон Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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