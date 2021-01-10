Украина ужасной стрельбой закрыла этап Кубка мира по биатлону

Программу пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершила одиночная смешанная эстафета, в которой Украину снова постигло разочарование. Дуэт в составе Виты Семеренко и Антона Дудченко, использовав 10 дополнительных патронов и заехав на один круг штрафа, стал лишь 14-м. Ранее в первой эстафете дня Украина замкнула ТОП-10.
Уже на первом этапе сингл-микста Вита Семеренко, пройдя чисто лежку, в стрельбе стоя заработала круг штрафа и 45-секундное отставание от лидеров. После этого Антон Дудченко, добавив еще минуту к отставанию, передал эстафету 16-м. Попытки Виты и Антона исправить ситуацию на своих вторых этапах позволили отыграть всего лишь две позиции и финишировать 14-ми из 25 стран.
А выиграла гонку сборная Франции в составе Жюлии Симон и Эмильена Жаклена. Они на двоих использовали лишь три доппатрона.
Одиночная смешанная эстафета
1. Франция (0+3) 39:04,8
2. Швеция (0+5) +38,7
3. Норвегия (3+8) +43,9
4. Германия (0+6) +1:02,0
5. Беларусь (0+6) +1:13,8
6. Канада (0+4) +1:17,6
... 14. Украина (1+10) +2:55,9
Шестой этап биатлонного Кубка мира откроется уже в среду – 13 января. Причем, напомним, пройдет он также в Оберхофе.
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