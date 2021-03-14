Украина стреляла мимо, но попала в десятку: итоги одиночного микста

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место прошла одиночная смешанная эстафета. Кстати, там на днях биатлониста чуть не убила световая мачта.

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Украину представляли Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал. К сожалению, наши стартовали за здравие, а закончили... Закончили в топ-10. Хотя могли замахнуться на больше. Шли в группе лидеров, но штрафной круг Цимбала отбросил нашу команду далеко от призовых мест.

"Золото" на последних метрах дистанции вырвала Швеция. Самуельссон мощным спуртом обошел Легрейда. Неожиданностью стало третье место сборной США.

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Результаты одиночной смешанной эстафеты:

1. Швеция – 37.41,4 (0+7)

2. Норвегия – +1,5 (0+6)

3. США – +26,1 (0+7)

4. Австрия – +40,8 (0+9)

5. Россия – +1:10,8 (0+7)

6. Франция – +1:19,3 (2+14)

...

10. Украина – +1.33,9 (1+6)

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Напомним, что в классической смешанной эстафете сборная Украины заняла пятое место.

Смотрите, как Юлия Джима выиграла "серебро" Кубка мира:

Видео: Сегодня

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