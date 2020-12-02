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Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти

2 декабря, 20:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первыми будут стартовать Артем Прима и Валя Семеренко

В четверг, 3 декабря, в финском Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Откроют программу спринтерские гонки. Мужская гонка начнется в 14:30, а женская стартует в 17:30. Тренерский штаб определился с биатлонистам, которые примут участие в гонке, сообщает biathlon.com.ua. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

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Спринт. Мужчины:

  • 9. Артем Прима
  • 45. Дмитрий Пидручный
  • 47. Богдан Цымбал
  • 67. Руслан Ткаленко
  • 102. Антон Дудченко

Спринт. Женщины:

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  • 14. Валя Семеренко
  • 42. Юлия Джима
  • 46. Елена Пидгрушная
  • 65. Дарья Блашко
  • 102. Екатерина Бех

Напомним, что на первом этапе Кубка мира лучший результат среди украинцев продемонстрировала Елена Пидгрушная. В спринтерской гонке она ворвалась в ТОП-10.

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биатлон Кубок мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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