Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти

В четверг, 3 декабря, в финском Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Откроют программу спринтерские гонки. Мужская гонка начнется в 14:30, а женская стартует в 17:30. Тренерский штаб определился с биатлонистам, которые примут участие в гонке, сообщает biathlon.com.ua. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.
Спринт. Мужчины:
- 9. Артем Прима
- 45. Дмитрий Пидручный
- 47. Богдан Цымбал
- 67. Руслан Ткаленко
- 102. Антон Дудченко
Спринт. Женщины:
- 14. Валя Семеренко
- 42. Юлия Джима
- 46. Елена Пидгрушная
- 65. Дарья Блашко
- 102. Екатерина Бех
Напомним, что на первом этапе Кубка мира лучший результат среди украинцев продемонстрировала Елена Пидгрушная. В спринтерской гонке она ворвалась в ТОП-10.
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