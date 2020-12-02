Украина определилась с составом на спринтерские гонки в Контиолахти

Первыми будут стартовать Артем Прима и Валя Семеренко

В четверг, 3 декабря, в финском Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Откроют программу спринтерские гонки. Мужская гонка начнется в 14:30, а женская стартует в 17:30. Тренерский штаб определился с биатлонистам, которые примут участие в гонке, сообщает biathlon.com.ua. Смотрите полный календарь Кубка мира сезона-2020/2021.

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Спринт. Мужчины:

9. Артем Прима

45. Дмитрий Пидручный

47. Богдан Цымбал

67. Руслан Ткаленко

102. Антон Дудченко

Спринт. Женщины:

14. Валя Семеренко

42. Юлия Джима

46. Елена Пидгрушная

65. Дарья Блашко

102. Екатерина Бех

Напомним, что на первом этапе Кубка мира лучший результат среди украинцев продемонстрировала Елена Пидгрушная. В спринтерской гонке она ворвалась в ТОП-10.

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