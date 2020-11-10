У кого в биатлонной сборной Украины коронавирус: обнародованы имена

Стали известны имена биатлонистов сборной Украины, у которых был выявлен коронавирус во время подготовки к сезону в финском Вуокатти. Зараженными спортсменами оказались члены национальной "команды Б", то есть второго состава, Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина.

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Также COVID-19 диагностирован у врача главной сборной Украины по биатлону Богдана Браткова. Об этом сообщает XSport.

Фото – XSport

Все инфицированные биатлонисты находятся на самоизоляции и не контактируют с остальными членами команды. Во вторник, 10 ноября, инфицированные атлеты сдадут повторный тест, после чего будет принято решение об их дальнейшей подготовке.

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Ранее, говоря о ситуации с коронавирусом в команде, тренер биатлонной женской сборной Б Валерий Лесников рассказал Суспільне Спорт: "Спортсмены, у которых нет положительных тестов, – на карантине: разрешены тренировки в лесу на свежем воздухе, но не групповые. Нам также выделили время вечером для тренировок на лыжах: когда заканчивают подготовку другие команды. Это около 18:30".

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Добавим, что, по словам Вейкко Халонена, директора спортивного комплекса в Финляндии, где готовятся украинцы, заражение спортсменов стало полной неожиданностью, так как ни у кого из них не было симптомов.

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