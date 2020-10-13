"Текст, похожий на презерватив": белорусы "разнесли" Домрачеву за мягкую реакцию на избиение брата

Фолловеры главной звезды белорусского спорта 4-кратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой раскритиковали ее мягкую реакцию на избиение силовиками в Минске ее брата-архитектора Никиты. Напомним, Домрачева не сказала в своем заявлении ни одного кривого слова в адрес Александра Лукашенко, при этом призвав всех "успокоиться".

"Браво, Дарья! У вас получилось написать текст, похожий на презерватив, только что вынутый из упаковки – скользкий и абсолютно безопасный", – написал в комментариях под постом Дарьи Домрачевой в Facebook ее фолловер Yura Matsiyun

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"Так, может, писали из дворца из кагебца. Дарья же офицер органов госбезопасности. Вся безопасная на 100%"

"Точно, куратор пишет"

"Написали бы вы нечто подобное, если бы вашего брата не избили? Уверен, что нет. "Моя хата с краю" – этот девиз проходит красной нитью через все ваши посты"

"Наверное, чтобы появилась смелость, нужно, чтобы в воскресенье мама шла к брату через центр... а там встретила черных и оливок с гранатами и газом"

При этом один из фолловеров упрекнул Дарью Домрачеву в том, что другая олимпийская чемпионка по биатлону из Беларуси Надежда Скардино, хоть побили не ее брата, отреагировала на это жестче, чем сама Дарья.

"Тот момент, когда Надежда Скардино прямо высказала свое отношение к избиению... А родная сестра предпочитает сохранить лояльность диктатора", – пишет пользователь Константин Никитенко

Напомним, ранее Скардино у себя в Instagram, комментируя избиение Никиты Домрачева, написала: "Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее и слабее, превращаясь в нелюдей. Точнее, вы уже превратились в них!"

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Смотрите, как избивали брата Домрачевой

Как мы писали ранее, столь деликатную реакцию Дарьи Домрачевой на избиение брата в соцсетях увязывают с тем, что в Беларуси эта биатлонистка является "любимицей Александра Лукашенко" – он часто вручает ей государственные награды, приглашает на субботники и вечеринки.

При этом Лукашенко, занимающий пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси, ранее утверждал, что именно его наставничеству Домрачева обязана своими успехами: "Я учил ее бегать и говорил: "Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это". Она сделала", – хвастался Лукашенко.

Реклама Лукашенко и Домрачева / Фото: БЕЛТА

Лукашенко и Домрачева / Фото: president.gov.by

Напомним, ранее брат Дарьи Домрачевой Никита, говоря об агрессии силовиков, отметил: "Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь. Меня закинули в микроавтобус. Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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