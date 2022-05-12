Стреляю я умело! Украинская биатлонистка напугала врага

Чемпионка Юношеских Олимпийских игр 2016 года Кристина Дмитренко сменила биатлонную винтовку на автомат. Девушка пошла в Нацгвардию защищать свою родину. Ранее биатлонистка из Беларуси рассказывала, как российские войска расстреливали их в упор.

"14 февраля мы приехали на сборы в Карпаты, уже 27-го должны были ехать на отборочные этапы в Швейцарию, а впоследствии на соревнования в Италию. Но 24 февраля я проснулась от уведомления подруги о начале войны.

Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту пребывания.