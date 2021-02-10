Стартуем! Прогноз для Украины на первую гонку биатлонного ЧМ

Сегодня в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. В программе дня значится всего одна гонка – смешанная эстафета, в которой от каждой страны побегут по два представителя каждого пола. Ее начало – в 16:00 по киевскому времени. Украине медали не прочат, но мы ведь умеем удивлять!
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КТО ПОБЕЖИТ ОТ УКРАИНЫ
Главный тренер "сине-желтых" Юрай Санитра отрядил на премьерную эстафету Артема Приму, Дмитрия Пидручного, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ГОНКУ
В прямом эфире смешанную эстафету в среду, 10 февраля, начиная с 16:00, покажет канал UA:Перший, доступный на сервисе OLL.TV.
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КТО ФАВОРИТ И ШАНСЫ УКРАИНЫ
Аналитики букмекерских контор видят на пьедестале Норвегию, Германию и Францию – именно в таком порядке, а Украине предрекают восьмое место.
Котировки на попадание в тройку призеров
- Норвегия – 1.25
- Германия – 1.85
- Франция – 1.70
- Швеция – 2.25
- Италия – 3.00
- RBU – 3.50
- Беларусь – 8.00
- Украина – 9.00
- Чехия – 25.00
- Австрия – 10.00
Напомним, биатлонный чемпионат мира в Словении продлится до 21 февраля. Всего будет разыграно 12 комплектов наград. В прошлом году высшим результатом Украины стала "бронза" в женской эстафете, а в 2019-м – "золото" Дмитрия Пидручного в пасьюте.
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