Стал известен состав сборной Украины на первую гонку сезона Кубка мира

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав нашей команды на первую гонку стартового этапа Кубка мира-2020/2021 в финском Контиолахти. Тренер признался, что в начале сезоне планирует позволить всем спортсменам провести хотя бы по одной гонке, чтобы посмотреть на их состояние. Также было решено, что индивидуальные гонки пропустят Валя Семеренко и Тарас Лесюк, сообщает xsport.ua.

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Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Катерина Бех.

Как мы писали ранее, из-за загадочной болезни сборную Украины покинул ведущий биатлонист. У Сергея Семенова через день поднимается температура. А в чем причина – непонятно.

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Ранее мы рассказывали о вспышке коронавируса в сборной Украины по биатлону в финском Вуокатти. Заразились члены национальной "команды Б", то есть второго состава, Артем Тищенко, Руслан Бригадир и Александра Меркушина, а также врач главной сборной Украины Богдан Братков.

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