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Сразу три украинские биатлонистки попали в ТОП-25 на Кубке мира в Финляндии

3 декабря, 18:49

Елена Павлова Елена Павлова

Второй спринт в Контиолахти выиграла шведка Ханна Эберг и возглавила общий зачет

Сегодня второй этап Кубка мира в Контиолахти открыли две спринтерские гонки. У мужчин Тарьей Бе выиграл у своего младшего брата, а украинец Прима – в ТОП-20. А вот у женщин "золото" снова досталось шведке Ханне Эберг, которая победила в спринте на первом этапе – также в Финляндии. И теперь возглавляет общий зачет.

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Ханна Эберг

Ханна Эберг / Фото: Reuters

Второе место досталось француженке Анаис Шевалье-Буше, которая вернулась после декрета. Она, как и Ханна, прошла два огневых рубежа без осечек, но проиграла шведке ходом 9,6 секунды. А закрыла тройку еще одна Эберг. Младшая сестра Ханны даже с промахом на стойке вырвала "бронзу".

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Сразу две украинки вошли в спринте в ТОП-20. Восьмой стала Валентина Семеренко, которая чисто отстрелялась на рубежах, но проиграла соперницам ходом. В частности, минуту Ханне Эберг. На 18-м место приехала Дарья Блашко, также стрелявшая без ошибок. А вот Елена Пидгрушная, которая на первом этапе была в десятке, с одним промахом закрыла ТОП-25.

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко

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Второй этап продолжится в субботу гонкой преследования у мужчин и эстафетой у женщин.

Ранее Пидгрушная описала условия на Кубке мира в Контиолахти. Капитан сборной Украины отметила, что только полчаса есть на команду в столовой и в Финляндии все очень строго по поводу тестирования и масок.

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Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону Ханна Эберг
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