Собиратель глобусов: Йоханнес Бё стал лучшим биатлонистом года

Финиш! Кубок мира по биатлону завершен. Последней гонкой сезона стал мужской массовый старт в Эстерсунде. Здесь и решалось, кто возьмет Большой Хрустальный глобус.

За победу общем зачете боролись два норвежца – Стурла Легрейд на один балл опережал Йоханнеса Бё. Но Бё на опыте провел решающую гонку, опередил своего молодого соперника и третий раз подряд забрал Большой глобус.

Украинец Дмитрий Пидручный завершил этот сезон на 27-м месте синхронно промахиваясь на каждом рубеже.

Результаты мужского масс-старта

1. Симон Дестье (Франция) – 35.43,7 (0+1+1+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) – +8,9 (0+0+2+0)

3. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) +17,5 (1+1+0+1)

...

27. Дмитрий Пидручный (Украина) – +2.36,7 (1+1+1+1)

Defending Champion = New Champion.



Johannes Thingnes Boe seals victory in the Men's Total Score after an incredible battle with Sturla Holm Laegreid!



"I have no words to describe how relieved I am and how happy I am!" https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21pic.twitter.com/MtX8LfF4xa