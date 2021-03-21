Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Собиратель глобусов: Йоханнес Бё стал лучшим биатлонистом года

21 марта, 19:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Норвежец выиграл общий зачет Кубка мира

Финиш! Кубок мира по биатлону завершен. Последней гонкой сезона стал мужской массовый старт в Эстерсунде. Здесь и решалось, кто возьмет Большой Хрустальный глобус.

Реклама

Читайте также: На прицеле – бабки: считаем деньги в кармане биатлонистов

За победу общем зачете боролись два норвежца – Стурла Легрейд на один балл опережал Йоханнеса Бё. Но Бё на опыте провел решающую гонку, опередил своего молодого соперника и третий раз подряд забрал Большой глобус.

Украинец Дмитрий Пидручный завершил этот сезон на 27-м месте синхронно промахиваясь на каждом рубеже.

Результаты мужского масс-старта

Реклама

1. Симон Дестье (Франция) – 35.43,7 (0+1+1+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – +8,9 (0+0+2+0)
3. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) +17,5 (1+1+0+1)
...
27. Дмитрий Пидручный (Украина) – +2.36,7 (1+1+1+1)

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В закрытом на карантин Буковеле проведут чемпионат по биатлону: как такое возможно
В закрытом на карантин Буковеле проведут чемпионат по биатлону: как такое возможноБиатлон
Где и во сколько смотреть эстафеты биатлона 14 марта
Где и во сколько смотреть эстафеты биатлона 14 мартаБиатлон
Знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру досрочно
Знаменитый олимпийский чемпион и враг России завершил карьеру досрочноБиатлон
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботу
Где и когда смотреть преследование на Кубке мира по биатлону в субботуБиатлон
"Просто ужас!" Биатлониста чуть не убила световая мачта на Кубке мира (видео)Биатлон
Последние гонки в биатлоне! Где и когда смотреть спринты на Кубке мира в пятницу
Последние гонки в биатлоне! Где и когда смотреть спринты на Кубке мира в пятницуБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять