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Синдром последнего выстрела: Джима финишировала 10-й в элитном масс-старте в Италии

23 января, 14:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В субботу "золото" в Антхольце-Антерсельве завоевала 24-летняя француженка Жюлья Симон

Сегодня на седьмом этапе Кубка мира проводят две гонки. В первой из них, женском масс-старте, украинка Юлия Джима имела хорошие шансы на высокий результат, но... Падение на дистанции и неудачный последний, 20-й, выстрел не позволили опытной киевлянке взобраться на пьедестал. В четверг Джима стала второй в индивидуалке на Кубке мира в Италии.

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Джима стартовала неспешно, сделав ставку на четкую стрельбу на огневых рубежах. Постепенно Юлия поднималась: 17-е место после первой стрельбы, 11-е – после второй, 8-е – после третьей. Украинка закрыла все 15 мишеней!

Однако неприятное падение на дистанции притормозило ее, а затем кашу испортил промах на последнем рубеже. При этом лидеры тоже мазали, и наша биатлонистка могла бы замахнуться на медаль. Но не сложилось. В итоге – 10-е место с отставанием в 56 секунд от победительницы.

Первой же финишную черту пересекла француженка Жюлья Симон, опередившая шведку Ханна Эберег всего на 0,2 секунды! Бронзовая награда досталась австрийке Лизе-Терезе Хаузер.

Вчера украинцу не хватило три десятых секунды до медали в индивидуальной гонке.

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Смотрите сюжет об успехе Джимы в Антхольце-Антерсельве:

Видео: Сегодня

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биатлон кубок мира Юлия Джима сборная Украины по биатлону индивидуальная гонка Антхольц
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