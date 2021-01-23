Синдром последнего выстрела: Джима финишировала 10-й в элитном масс-старте в Италии

Сегодня на седьмом этапе Кубка мира проводят две гонки. В первой из них, женском масс-старте, украинка Юлия Джима имела хорошие шансы на высокий результат, но... Падение на дистанции и неудачный последний, 20-й, выстрел не позволили опытной киевлянке взобраться на пьедестал. В четверг Джима стала второй в индивидуалке на Кубке мира в Италии.

Реклама

Джима стартовала неспешно, сделав ставку на четкую стрельбу на огневых рубежах. Постепенно Юлия поднималась: 17-е место после первой стрельбы, 11-е – после второй, 8-е – после третьей. Украинка закрыла все 15 мишеней!

Однако неприятное падение на дистанции притормозило ее, а затем кашу испортил промах на последнем рубеже. При этом лидеры тоже мазали, и наша биатлонистка могла бы замахнуться на медаль. Но не сложилось. В итоге – 10-е место с отставанием в 56 секунд от победительницы.

Первой же финишную черту пересекла француженка Жюлья Симон, опередившая шведку Ханна Эберег всего на 0,2 секунды! Бронзовая награда досталась австрийке Лизе-Терезе Хаузер.

Вчера украинцу не хватило три десятых секунды до медали в индивидуальной гонке.

Реклама

Смотрите сюжет об успехе Джимы в Антхольце-Антерсельве:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама