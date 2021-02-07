Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости биатлона

Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке

7 февраля, 16:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Опытный Сергей Семенов пропустит весь сезон 2020/2021 из-за травм и болезней

Уже на следующей неделе в Словении стартует чемпионат мира по биатлону – главный старт зимы для самого популярного в Украине зимнего вида спорта. Неделю назад Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону. К сожалению, в сборной не будет опытного Сергея Семенова. Стало известно, что 32-летний черниговец пропустит не только мировой форум, но и весь сезон.

Реклама

Об этом на сайте xsport.ua сообщил государственный тренер по биатлону Евгений Колупаев.

Мы уже привыкли к составу команды без призера чемпионатов мира и Европы, обладателя малого Хрустального глобуса сезона 2014/2015 в индивидуальных гонках. В ноябре Семенов покинул сборную Украины из-за мононуклеоза, в декабре повредил ребро в Швейцарии. Тем не менее тренеры рассчитывали на Сергея во второй части сезона, однако он так и не смог избавиться от проблем со здоровьем.

Сейчас у него снова проявились симптомы мононуклеоза, и он проходит обследование. Год назад Семенов набрал форму по ходу сезона и помог команде завоевать серебряные медали этапа Кубка мира в Чехии в эстафете.

В тренде
Футболисты Беларуси будут служить в армии: "Спортсмен должен выходить на поле воином"

Читайте также: Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону.

Реклама

Вспомним, как наши девушки получали награды чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма биатлон пропуск сезон чемпионат мира Сергей Семенов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Шутки закончились: Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлонуБиатлон
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет
Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляетБиатлон
"Золото" наше! Артем Прима стал чемпионом ЕвропыБиатлон
Шприц со следами допинга нашли на трассе в Италии. Первыми проверили россиян
Шприц со следами допинга нашли на трассе в Италии. Первыми проверили россиянБиатлон
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьях
В сборной Украины по биатлону станет одной россиянкой больше: тренеры – в раздумьяхБиатлон
Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помог
Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помогБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять