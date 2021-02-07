Сборная Украины по биатлону недосчитается призера чемпионатов мира в Поклюке

Уже на следующей неделе в Словении стартует чемпионат мира по биатлону – главный старт зимы для самого популярного в Украине зимнего вида спорта. Неделю назад Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону. К сожалению, в сборной не будет опытного Сергея Семенова. Стало известно, что 32-летний черниговец пропустит не только мировой форум, но и весь сезон.

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Об этом на сайте xsport.ua сообщил государственный тренер по биатлону Евгений Колупаев.

Мы уже привыкли к составу команды без призера чемпионатов мира и Европы, обладателя малого Хрустального глобуса сезона 2014/2015 в индивидуальных гонках. В ноябре Семенов покинул сборную Украины из-за мононуклеоза, в декабре повредил ребро в Швейцарии. Тем не менее тренеры рассчитывали на Сергея во второй части сезона, однако он так и не смог избавиться от проблем со здоровьем.

Сейчас у него снова проявились симптомы мононуклеоза, и он проходит обследование. Год назад Семенов набрал форму по ходу сезона и помог команде завоевать серебряные медали этапа Кубка мира в Чехии в эстафете.

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Вспомним, как наши девушки получали награды чемпионата мира-2020:

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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