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Самая красивая биатлонистка вакцинировалась от коронавируса

3 мая, 13:56

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Трехкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер сделала прививку от COVID-19

Доротея Вирер

Доротея Вирер / Фото: Instagram

Звезда мирового биатлона Доротея Вирер опубликовала в соцсетях фотографию из клиники. На снимке спортсменке делают прививку от COVID-19. Ранее украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.

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"Вакцинируйтесь", – написала Доротея.

Доротея Вирер считается самой красивой биатлонисткой планеты. Месяц назад ей исполнился 31 год. Доротея – двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

Ранее мы писали, что самая красивая биатлонистка мира на карантине вместо винтовки вооружилась ножом. Стрельбу по мишеням соблазнительной итальянской спортсменке Доротее Вирер заменила работа с мясом.

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Также на карантине Доротея Вирер задумалась о детях. "Я бы хотела пять. Но посмотрим, может быть, я остановлюсь после первого", – заинтриговала тогда итальянская биатлонистка.

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