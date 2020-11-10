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"Рождественскую гонку" биатлонистов вернули в календарь, но перенесли в другое место

10 ноября, 14:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Пока что неизвестно, пройдут ли соревнования в Германии со зрителями

Биатлонное шоу под названием "Рождественская гонка", которое в течение многих лет проходило в немецком Гельзенкирхене, таки состоится в этом году. Как мы сообщали, в сентябре из биатлонного сезона убрали Рождественскую гонку: ни стрельбы, ни пива. Однако, поразмыслив, практичные немцы нашли другое решение: веселые соревнования проведут, но не на футбольном стадионе "Шальке", а в Рупольдинге.

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Об этом написал немецкий сайт SportSchau.

При этом не сообщают, пустят ли зрителей на трибуны в знаменитом немецком центре биатлона. Ведь зрители и сами спортсмены воспринимали турнир, в первую очередь, как шоу. И без публики оно теряет свой изначальный смысл. Сразу же готовность стартовать 28 декабря подтвердили хозяева – Дениз Херрманн и Бенедикт Долль.

Напомним, украинцы Пидручный и Меркушина стали вторыми в Рождественской гонке в 2019 году. Также наши пары дважды становились победителями: в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

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Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.

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