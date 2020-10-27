Россиянина за допинг лишили двух золотых медалей Олимпиад

Биатлонист Евгений Устюгов должен вернуть награды, добытые мошенническим путем на Играх в Ванкувере и Сочи

Российские спортсмены продолжают пожинать "плоды" массового использования допинга. Во вторник, 27 октября, антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда в Лозанне признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014.

Реклама

Таким образом Устюгов потерял индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную "бронзу" в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также командное "золото" в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Евгений Устюгов / Фото: Getty Images

"Решение панели не является окончательным и может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня", – цитирует адвоката Устюгова Алексея Панича ТАСС

Обвинения Международного союза биатлонистов основывались на данных биологического паспорта Устюгова, который содержал высокие показатели гемоглобина. В мае 2017 года, спустя три года после завершения карьеры, Союз заподозрил спортсмена в использовании запрещенных веществ, а именно эритропоэтина.

"Аннулированы победы Устюгова на двух Олимпиадах. Я просто в шоке. Вряд ли здесь возможны какие-то апелляции", – признает бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев

Реклама

Читайте также: Суд отобрал медаль Олимпиады-2014 у украинской биатлонистки и отдал ее россиянке

Напомним, ранее российский спорт был наказан за подтасовки базы данных московской лаборатории. РФ на четыре года лишилась права принимать чемпионаты мира, а ее спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом своей страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама