Россияне выиграли Рождественскую гонку, украинцы заработали 5000 евро

Несмотря на пандемию, биатлонный год закрыла традиционная "Рождественская гонка". Изначально спортивное шоу хотели отменить из-за коронавируса, однако все-таки оставили, но перенесли со стадиона "Шальке" в Гельзенкирхене в немецкий Рупольдинг. Украину в гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный, который был вторым в прошлом году в паре с Анастасией Меркушиной.

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Вита Семеренко / Фото: Getty Images

Всего в соревновании приняли участие 10 пар из семи стран – от участия из-за коронавируса отказались норвежцы и французы. Зато два тандема выставила Германия. В паре с Пройсс впервые на трассу в этом сезоне вышел Симон Шемпп, и сходу взял "серебро". Третьи – также немцы Херрманн и Долль. А выиграли россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова и получили 14 000 евро.

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В масс-старте Пидручный и Семеренко финишировали пятыми, но в преследовании совсем развалились, прибежав только девятыми. Но все равно получили под елочку 5000 евро. Тут сказались и ошибки на огневых рубежах под снегопадом, и слабый ход в этом сезоне Виты Семеренко.

Напомним, что украинские пары дважды становились победителями "Рождественской гонки": в 2008 году – Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м – Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Ранее мы писали, что Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать.

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Мартен Фуркад стреляет на диване и смотрит себя по телевизору Видео: Twitter

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