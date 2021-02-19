России предъявили счет за флаг на чемпионате мира

За флаг без триколора россияне должны заплатить Международному союзу биатлонистов 300 евро

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать 300 евро, которые Международный союз биатлонистов (IBU) потратил на изготовление флага для команды РФ для чемпионата мира в Поклюке (Словения).

Реклама

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) за махинации с допингом отстранил российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Поэтому специально к биатлонному чемпионату мира, который проходит в эти дни в Словении, для сборной РФ был изготовлен новый флаг, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации биатлона без российского триколора.

В тренде Чертова дюжина для Украины: снова без медалей на ЧМ по биатлону

Реклама

Читайте также: "Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в России

Ранее Россия, спортсменам которой запрещено использовать любую национальную символику на крупных турнирах, заявила о желании заменить реальный гимн "Катюшей" на чемпионате мира по хоккею. Но эту идею забанил босс Международной хоккейной федерации Рене Фазель.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама