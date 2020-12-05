Реактивный швед совершил прыжок на 17 позиций и выиграл первый пасьют сезона

Норвежский уникум Йоханнес Бе снова остался без "золота" на Кубке мира по биатлону. В первой в сезоне гонке преследования, которая прошла на втором этапе в Контиолахти, он стартовал третьим, за счет чистой стрельбы долго лидировал, но пропустил вперед шведа Себастьяна Самуэльссона. Ранее мы сообщали, где и во сколько смотреть биатлонные гонки на Кубке мира в субботу.

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Себастьян Самуэльссон / Фото: Reuters

Решающей стала последняя стрельба стоя, куда Бе-младший и Самуэльссон пришли одновременно. Однако при порывах ветра швед допустил один промах, а норвежец – два. И догнать быстроногого Себастьяна уже не было никакой возможности. По ходу гонки с одним промахом он совершил прыжок с 18-го на 1-е место. "Серебро" досталось французу Клоду, который трижды ошибся на рубежах. Йоханнес только третий также с тремя осечками.

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В мужской пасьют от Украины отобрались только два биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Однако за медали они сегодня не боролись. Прима стартовал 20-м, но с 4 штрафными кругами откатился на шесть позиций – 26-й. Лидер нашей сборной Пидручный никак не может вернуть себе прежнюю стрельбу и с 5 промахами оказался на 38-м месте.

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Напомним, что сегодня в 16:15 по киевскому времени начнется женская эстафета. Бросается в глаза отсутствие Юлии Джимы, которая была в десятке в индивидуальной гонке в Контиолахти, но заняла только 66-е место в спринте, сделав три промаха. Ее заменила Вита Семеренко, которая спринт не бежала. Она составила компанию Вале Семеренко, Елене Пидгрушной и Дарье Блашко.

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